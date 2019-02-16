شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: "الحكومة لم تبن كنائس فى الماضى وحاليا ندشنها بالمدن الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لم تشهد بناء كنائس من قبل الحكومة فى الماضى، لكن الآن يتم تدشين المسجد والكنيسة فى أى مدينة جديدة.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة له بالجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونيخ للأمن، أن مصر تحرص على التحلى بروح التسامح بين الناس وبعضها البعض، أكثر من إلقاء الخطب الدينية، فالمصرى المسلم يذهب إلى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بأعيادهم بكل سعادة، وأحرص على تحقيق ذلك والتوجيه به، وأتصور أن هذا سينتقل من مصر لباقى الدول الإسلامية خلال الفترة المقبلة، لكنه سيأخذ وقتا طويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: "الحكومة لم تبن كنائس فى الماضى وحاليا ندشنها بالمدن الجديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.