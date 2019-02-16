السيسي: العالم سيعاني من عدم تصويب الخطاب الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عدم الاستقرار وظاهرة الإرهاب يمسّان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "فيه فرصة نتكلم عنها، في بعض من المشاهدين سمعوا مني من أكثر من 4 سنوات، وتحدثت عن أهمية إصلاح الخطاب الديني، وللمرة الأولى رئيس دولة مسلمة يتحدث بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية، ويطلب هذا الطلب".

وتابع السيسي: "عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم، وخلال السنوات الماضية رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم كله، كان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية وبعض الدول الأوروبية".