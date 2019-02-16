السيسي: طالبت بالتعامل الدولي مع الإرهاب ولم أجد من يلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

مي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه طاب في سبتمبر 2014 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعامل بشكل دولي مع الإرهاب، لافتًا إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد الأفراد والتأثير عليهم فكريا واستخدامهم لترويع المجتمع.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "رغم مطالبتنا لم نجد آذانًا لهذا الأمر تسمع وتلبي، الفكر المتطرف وارتباطه بالإرهاب سيظل قائمًا ما لم تتم مجموعة من الإجراءات دوليًا، ونحن معنيون بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام في العالم، وفي مصر نرفض أن يقال أقلية على المسيحيين، ولكن نقول أشقائنا ومواطنينا المصريين، ومنذ تولي المسئولية غير مقبول أن يقال مصري مسيحي أو مصري مسلم، وافتتحنا هذا العام أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين".

وأكد الرئيس أن مصر في إطار إصلاح الخطاب الديني، نفذت ممارسات تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك بين الجميع، مضيفًا: "وندفع ثمنًا كبيرًا لهذا، وكثير من دول العالم لم تتفهم ما يحدث في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية".​