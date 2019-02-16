نائب الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا يبحث مستقبلًا يحقق استراتيجية "أفريقيا 2063"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تصوير- مصطفى الشيمي

قال المستشار عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، إن المؤتمر يبحث مستقبلا أفضل وأقوى للدول الأفريقية، من خلال التعاون القضائي بين الدول، بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063.

وأضاف "شريف" خلال المؤتمر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي.

وأوضح أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

ويأتي تنفيذ الشبكة كاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة.

وجاء على رأس الحاضرين، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

ويشارك بالمؤتمر ممثلا لنحو 45 دولة أفريقية.

ويناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة تبادل الرؤى والأحكام القضائية في المجال الدستوري، ويشهد إطلاق منصة قضائية أفريقية.

يذكر أن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي لعام 2019.