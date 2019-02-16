رئيس الدستورية: الرئيس السيسي دعم إطلاق منصة قضائية أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تصوير - مصطفى الشيمي:
قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه بالتزامن مع مؤتمر المحاكم الدستورية والعليا، تترأس مصر الاتحاد الأفريقي لعام 2019.
ورحب المستشار "جبالي" بضيوف مصر من ممثلي الدول الأفريقية وكذلك الوزراء الحاضرين، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعمه للمؤتمر.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الثالث للمحاكمة والدستورية العليا اليوم السبت، أن المؤتمر يشهد إطلاق منصة قضائية أفريقية تسمح بتبادل الخبرات القضائية بين الدول، وهو من بين التوصيات والتي كللها اهتمام ودعم الرئيس السيسي.
وأوضح رئيس الدستورية أن ما حققه المؤتمر في العامين الماضيين من نجاحات دليل على أهمية العمل الجماعي، وتحقيقات لتطلعات الشعوب في الحماية القضائية.
وجاء على رأس الحاضرين، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.
ويشارك بالمؤتمر ممثلا لنحو 45 دولة أفريقية.
ويناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة تبادل الرؤى والأحكام القضائية في المجال الدستوري، ويشهد إطلاق منصة قضائية أفريقية.
يذكر أن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي لعام 2019.
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