مصر | ٢٠ مارس.. الحكم في إثبات نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان عادل السيوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٠ مارس.. الحكم في إثبات نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان عادل السيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 20 مارس المقبل، للنطق بالحكم في قضية نسب الطفلة ديالا.

وترجع الواقعة لمايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذى نظمه تحت عنوان «فى حضرة الحيوان»، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، معلقة «ديالا عادل السيوى فى معرض والدها».

وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوى بنفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، معلقًا «فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى»، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة.

وأخذت القصة في تلك اللحظة منحى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، ورفعت دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها، ضد عادل السيوى، وبدأت الإعلان عن الكواليس المثيرة للزواج والولادة.

وذكرت سماح في الدعوى أنها تزوجت السيوى عرفيًا، وأن الأخير سرق وثيقة الزواج من منزلها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة عصيبة خلال الحمل، بسبب معاناتها من أمراض دفعتها للمكوث فى المستشفى لعدة أسابيع.

وكشفت سماح أن السيوى سفرها إلى بيروت ثم لحق بها، ومكثا هناك فترة، وقررت أن تعود حتى تضع مولودها بأحد المستشفيات المصرية.

وقالت إنها عادت بعد عملية الولادة بعد أن استردت عافيتها إلى شقتها التى استأجرها لها السيوى فى الإسكندرية، حيث كان قد كلف ابن عمه بمراعاتها.

وأوضحت سماح أنها اضطرت للجوء إلى القضاء، بعد أن رفض زوجها الاعتراف بنسب طفلتها، والتنكر لها ولزواجه منها من الأساس، وطالبت خلال الدعوى بإجراء تحليل «DNA» للسيوى، من أجل إثبات صحة نسب طفلتها «ديالا».

ونظرت محكمة الأسرة دعوى النسب التى رفعتها «سماح» فى القضية رقم 90 لسنة 2017، وقررت رفض الدعوى، لكن الصحفية الشابة استأنفت على الحكم، وحددت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، جلسة الأربعاء 19 ديسمبر للبت فى الاستئناف.