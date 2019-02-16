مصر | "الأمن العام" يقتحم 77 بؤرة اجرامية ويضبط 23 تشكيلا عصابيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يقتحم 77 بؤرة اجرامية ويضبط 23 تشكيلا عصابيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن استهداف (77) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها (651 متهما)، وضبط (796) قطعة سلاح ناري عبارة عن ( رشاش - 72 بندقية آلية - 132 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" - 68 طبنجة – 523 فرد محلي الصنع - 2104 طلقة مختلفة الأعيرة -1544 قطعة سلاح أبيض).

كما تم تنفيذ (1888) حكم جناية، (157492) حكم حبس، (235354) حكم غرامة، (56923) حكم مخالفة.

وتم ضبط (23) تشكيلًا عصابيًا ضموا (86) متهمًا، ارتكبوا (100) حادث سرقة متنوع،(19) سيارة مُبلغ بسرقتهاو كشف غموض (42) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، إنتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (67) متهم، (193) قضية أحداث، (7385) قضية مرافق عامة، (253677) مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حد وباشرت النيابة العامة التحقيقات.