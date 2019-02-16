مصر | قتل 2 خلال خروجهم من الصلاة.. مصرع مطلوب أمنيا عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتل 2 خلال خروجهم من الصلاة.. مصرع مطلوب أمنيا عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات "الأمن العام" في أسيوط، والمطلوب ضبطه على ذمة قضية قتل اثنين وإصابة آخر أثناء خروجهم من الصلاة بنطاق محافظة أسيوط.

وكانت أجهزة الأمن بأسيوط تلقت بلاغا يفيد بقيام مجهول بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب مجموعة من الأشخاص أثناء خروجهم من المسجد عقب صلاة الجمعة بنطاق محافظة أسيوط، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخصين وإصابة آخر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من مباحث أسيوط وبرئاسة مفتشي قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت الجهود إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة ومكان اختبائة بمنزل قرية وسط الزراعات.

وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة مكان اختبائه أطلق وابلا من الأعيرة النارية صوب القوات التي بادلته إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه والعثور على بندقية آلية وكمية من الذخائر والفوارغ بحوزته، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.