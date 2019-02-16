مصر | "أجبروه على توقيع 12 إيصال أمانة".. حبس المتهمين بسرقة صاحب شركة أدوية بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أجبروه على توقيع 12 إيصال أمانة".. حبس المتهمين بسرقة صاحب شركة أدوية بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بسرقة صاحب شركة أدوية، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بسرقة صاحب شركة أدوية وإجباره على توقيع 12 إيصال أمانة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرادسة من "هشام. م. ب" مالك شركة أدوية بيطرية وأعلاف، مُقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة، بتضرره من "أحمد. أ. ج" 46 سنة، مُقيم بمنطقة الهرم بقيامه باستدراجه بادعاء وجود عقار تحت الإنشاء للبيع بدائرة المركز.

وأضاف في بلاغه أنه عقب وصوله فوجئ به وبصحبته آخرين، قاموا بتهديده وإكراهه على التوقيع على دفتر إيصالات أمانة على بياض وعقدين لبيع سيارتين واستولوا منه على سيارته، مبلغ 23 ألف جنيه، ساعة يده، 2 هاتف محمول، حافظة نقوده وبها بعض البطاقات الائتمانية، وخاتمي فضة، وفروا هاربين.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وبالبحث والتحري تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد مرتكبي الحادث كلٍ من: "أحمد. أ. ج" 46 سنة، "وائل. م. ح"، 36 سنة، حسين شقيق الثاني 28 سنة، "عبدالرحمن. ح. ص" 25 سنة "له معلومات جنائية"، "أحمد. ع. م"، 23 سنة "له معلومات جنائية"، "أحمد. ع. م"، 36 سنة، سائق، "يونس. ع. ى"، 24 سنة "له معلومات جنائية"، مُقيمون بنطاق محافطتي القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد عدة أكمنة وضبطهم عدا المتهم الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المهتم الأول مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وتم بإرشادهم إعادة السيارة المستولى عليها، وضبط 12 إيصال على بياض ممهورين بتوقيع المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقي المسروقات.

