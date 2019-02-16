مصر | "فلوس" و"إكسسوارات".. إحالة خادمة لسرقتها شقة صاحب شركة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فلوس" و"إكسسوارات".. إحالة خادمة لسرقتها شقة صاحب شركة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة خادمة للمحاكمة لسرقتها 5 آلاف جنيه ومفروشات وإكسسوارات من شقة صاحب شركة بمنطقة التجمع الخامس.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "هيثم. م. هـ" (54 سنة) مالك شركة، ومقيم بدائرة القسم، بتضرره من "عبير.ع. ح" (40 سنة) خادمة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامها بسرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 5000 جنيه، وبعض الملابس، ومفروشات، وعطور، ومجموعة من الإكسسوارات من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، ووبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على فترات إبان عملها كخادمة طرف المجني عليه.