أخبار مصر | عاجل.. مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ بسبب 79 طردا فرنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ بسبب 79 طردا فرنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت سلطات الأمن مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، وتخذت إجراءات مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع؛ لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة على متن طئرة من فرنسا، لاستخدامها لعلاج الأورام السرطانية.
الشحنة وصلت إلى المطار، على متن الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، بوزن 88 كيلوجراما، داخل 79 طردا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية، وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.
مطار القاهرة يستقبل 14 مرحلا مصريا من السعودية
استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي 14 مرحلا مصريا، لإقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة بالمملكة.
وأفاد مصدر بالمطار، أن 11 مصريا وصلوا قادمين على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، كما وصل 3 مرحلين آخرين قادمين من الرياض على متن الطائرة المصرية.
وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأقر المرحلون في المناقشات التي جرت معهم، أن السلطات الأمنية السعودية قامت بضبطهم لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.
ضبط راكب بمطار لقاهرة قبل تهريبه مخدرات إلى الكويت
تمكنت إدارة التامين والبحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مسافر على طائرة النيل للطيران المتجه إلى الكويت في أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة بملابسة.
واشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الأجسام نقطة تفتيش الأولى، وإدارتا البحث الجنائي وتأمين الركاب، في الراكب، وبتفتيش المذكور عثر أسفل طيات ملابسة التي يرتديها على1 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 43 جراما، ولفافة ورقية تحوى كمية من مسحق الهيروين المخدر.
وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.
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