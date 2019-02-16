انت الان تتابع بدء اختبارات اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، اختبارات مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019 وحتى 24 فبراير الجاري، وذلك لاختيار 270 مشرفًا من إجمالي 1100 متقدم، حيث من المقرر أن تجرى الاختبارات التحريرية "أون لاين" على برنامج الحاسب الآلي. وكان أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أكد أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه.

وأوضح أنه من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات فى محافظات "القليوبية، الإسكندرية، سوهاج، القاهرة".وأضاف عبدالموجود أن الاختبار التحريري سيشمل 60 سؤالاً دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية