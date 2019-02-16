شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن. وألقى الرئيس السيسي، كلمة طرح خلالها رؤية مصر لحل أزمات المنطقة ويستعرض جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

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