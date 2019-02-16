شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف عام.. تشغيل العبارة كوين نفرتيتي على الخط الملاحي «الغردقة- شرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد عام من توقف الحركة الملاحية بين ميناءي الغردقة وشرم الشيخ البحريين، وفي إطار جهود وزارة النقل ومحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي، تم الموافقة على تشغيل العبارة كوين نفرتيتي على الخط الملاحي (الغردقة / شرم الشيخ) ليكون جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.

وأكد بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر أن العبارة كوين نفرتيتي هي إحدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربي وجنسيتها أردنية وهى بطول 82 مترا وعرض 16 مترا وغاطس 2.9 متر وسرعة 28.7 عقدة، وتحتوى على 580 مقعدا وتتسع لـ130 سيارة و6 باصات وتمتاز بفخامة صالاتها ومقاعدها وأماكن الترفيه وتنفرد بعراقة الصناعة والجودة العالية.

ومن المقرر أن تقوم العبارة برحلات منتظمة أسبوعيا لتنشيط السياحة بشكل إيجابى بين المدن السياحية، حيث إن هناك عددا كبيرا من السياح الذين يزورون شرم الشيخ لا يزورون الغردقة والأقصر لبعد المسافة بالطريق البرى إلا أنه من الممكن عن طريق الخط الملاحي (الغردقة / شرم الشيخ) اختصار المسافة.

وشدد اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير موانئ الغردقة وشرم الشيخ على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانئ لتسهيل الإجراءات وتجهيز الميناءين لاستقبال الرحلات وذلك بعد استكمال كافة الشهادات والموافقات الأمنية وإنهاء أعمال التفتيش البحري والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للقيام بالرحلات على الخط الملاحي الداخلي (الغردقة / شرم الشيخ).