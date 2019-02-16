شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: النقاش بين الجانبين العربى والأوروبى خطوة مهمة فى تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المزيد من النقاش بين الجانبين العربى والأوروبى يعتبر خطوة مهمة فى مسار تطوير العلاقات بينهما.

وأضاف الرئيس خلال كلمة له على بالجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونيخ للأمن، أن الاستقرار والأمن فى العالم العربى، يتأثر بالأصدقاء والشركاء فى أوروبا، وأيضا استقرار الأمن فى أوروبا يتأثر بالمنطقة العربية، لذا نحن بحاجة إلى مزيد من التواصل والتوصية والحوار لإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الموضوعات المختلفة فيما بيننا.