شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم السبت، فاعليات جلسات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية، والذى تستضيفه مصر بمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى.

وافتتح المستشار الدكتور حنفى على جبالى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعددا من رؤساء المحكمة الدستورية السابقين أبرزهم المستشار فاروق سلطان والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق و125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا افريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء، بجانب عدد من سفراء الدول الاجنبية والعربية.

ويبحث المؤتمر المشاكل المختلفة والمشتركة التى تواجه المحاكم الدستورية فى الدول الأفريقية، خاصة بما يرتبط بالتطور التكنولوجى فى وسائل الاتصال والموضوعات المستجدة بخصوص الإرهاب واللاجئين وحماية البيئة.

وتولى مصر أهمية كبرى بتنظيم المؤتمر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أول مؤتمر أفريقى تعقده مصر بعد توليها رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقية، ويهدف لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات.