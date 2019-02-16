شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يعيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تؤكد على أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، أن مصر حرصت على دعم الأشقاء فى ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية هناك.
كان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، لمقر مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا، حيث بدأ فى إلقاء كلمته ضمن فعاليات الجلسة الرئيسية بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول.
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