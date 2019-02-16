السيسى: مصر تتطلع للتعبير عن شواغل الشعوب الإفريقية الرامية لتحقيق الاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، إن مصر تتطلع كعادتها للتعبير عن شواغل الشعوب الإفريقية الرامية لتحقيق الاستقرار.
وأضاف الرئيس، أن مؤتمر ميونخ ينعقد هذا العام وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة، مطالبا بتعزيز الجهود الدولية أمام تحديات العصر الراهن التى تفوق قدرات أى دولة على مجابهتها.
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