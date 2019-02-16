شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبدأ كلمته فى مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، لمقر مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا، حيث بدأ فى إلقاء كلمته ضمن فعاليات الجلسة الرئيسية بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول.
ويلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن كأول رئيس خارج أوروبا، حيث يصل عدد المشاركين فى الدورة الخامسة والخمسين إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفى.
وتتضمن كلمة الرئيس السيسى، فى المؤتمر، رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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