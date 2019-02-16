شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالمطار استعدادا لوصول شحنة نظائر مشعة قادمة من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولى، إجراءات مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع، لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من فرنسا، لاستخدامها لعلاج الأورام السرطانية . ووصلت الشحنة على متن الطائرة الفرنسية القادمة من باريس بوزن بلغ نحو 88 كيلو جرام داخل 79 طردا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية، وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.

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