شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفود المشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، توافد المشاركين بمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا.

ويلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن كأول رئيس خارج أوروبا يلقى كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين فى الدورة الخامسة والخمسين إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفى.

وتتضمن كلمة الرئيس السيسى، فى المؤتمر، رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.