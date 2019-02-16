السيسي: نعمل على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتطلع كعادتها للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
وأضاف السيسي في كلمتة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن: "نشهد نزاعات مسلحة وحروب أهلية وأزمات اقتصادية، والتحديات التي تواجه أفريقيا تتطلب تعاونا مع المجتمع الدولي".
وتابع: مصر تعمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية.
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