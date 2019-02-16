أخبار مصر | اليوم.. إطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، لإطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس، من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشمل الحملة 3 مراحل بالمدارس الحكومية والخاصة عبر لجان طبية متخصصة، وستتم إجراءات الفحص للتلاميذ يتم بشكل سري وأي إصابات بالتلاميذ تتعلق بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم سيتم إخطار ولي الأمر وإدارة المدرسة لبدء العلاج.

وتبدا اليوم، المرحلة الأولى من الحملة القومية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس، من عمر 6 سنوات وحتى المرحلة الإعدادية.

وسيتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحى للعلاج مجانا دون أى تحمل.