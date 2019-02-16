شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"الصحة": الكشف عن السمنة والتقزم بالمدارس يستهدف تعديل نظام التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان انتظام حملات الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بالمدارس مع توفير كافة الأدوية بالمجان . وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الحملة تستهدف تعديل نظام التغذية المدرسية من خلال النتائج الدقيقة بعد انتهاء المسح فى جميع المدارس. وتابع المصدر، أن الدولة تسعى إلى عمل منظومة صحية للطلاب فى المدارس تستهدف رفع تحصيلهم الدراسى مع توفير مناخ صحى متكامل يضمن وجود أجيال صحيحة البنية الجسدية .

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ"الصحة": الكشف عن السمنة والتقزم بالمدارس يستهدف تعديل نظام التغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.