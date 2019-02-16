شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر تسلط الضوء على اختراق الدوحة حسابات لاعبى منتخب مصر.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة مباشر قطر، المعنية بفضح جرائم النظام القطرى، الضوء على تفاصيل التجسس على شخصيات عالمية من ضمنها لاعبون بالمنتخب المصرى.

وقالت القناة فى فيديو جراف بثته عبر حسابها الرسمى على موقع "يوتيوب": "لا يألو أذناب تنظيم الحمدين جهداً فى وضع تميم ونظامه فى موقف محرج أمام المجتمع الدولى، فقد كشفت وثائق عن عمليات اختراق إلكترونى قام بها النظام القطرى، لآلاف الحسابات الإلكترونية لشخصيات عالمية من ضمنها عدد من لاعبى كرة القدم المصريين".



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وتابعت: "وثائق ذكرها الكاتب الصحفى المصرى الكندى محمد فهمى تؤكد اختراقات تنظيم الحمدين الإلكترونية لعدد من الشخصيات البارزة بينها حسابات لـ8 لاعبين مصريين".



رموز النظام القطرى

ومن أبرز اللاعبين الذين تم اختراق حساب بريدهم الإلكترونى، وفقما ذكرت القناة، حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى محمد الشناوى، ومدافع المنتخب المصرى ونادى الزمالك محمود حمدى الونش.