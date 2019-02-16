غدًا.. وزير الرى أمام البرلمان لشرح خطة الوزارة فى التوجه نحو القارة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة خطة وزارة الرى والموارد المائية لدعم توجه مصر إلى أفريقيا وسياستها المائية، بالإضافة إلى سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل، لاسيما مع تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.
ومن المتوقع، أن يحضر الاجتماع، وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، بالإضافة إلى ممثلى الوزارة لعرض الخطة المتكاملة لدعم التوجه المصرى نحو القارة السمراء.
ويأتى الاجتماع، استكمالاً لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى، لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الأفريقية.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى من نظيرة الرواندى بول كاجامى فى يوم 10 فبراير الماضى.
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