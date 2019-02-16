السيسى يستقبل رئيس أوكرانيا بمقر إقامته فى ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمقر إقامته بمدينة ميونخ، "بيترو بورشنكو" رئيس جمهورية أوكرانيا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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