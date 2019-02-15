أخبار مصر | الرئيس الأوكراني لـ"السيسي": نحرص على تعزيز التعاون مع مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني لـ"السيسي": نحرص على تعزيز التعاون مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، السيد بيترو بورشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالرئيس الأوكراني، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات المصرية الأوكرانية من تطور خلال الفترة الأخيرة، وما شهده التعاون بين الجانبين من تقدم في عدد من المجالات، ومنها السياحة عقب تشغيل الخطوط الجوية الأوكرانية لخط طيران مباشر بين القاهرة وكييف، وكذلك في مجال التجارة حيث تمثل مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط، معرباً سيادته عن انفتاح مصر نحو استكشاف المزيد من مجالات التعاون التي تمثل أولوية للبلدين.

من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن تقديره للقاء الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر والتنسيق معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل دور مصر المركزى فى محيطها الإقليمي، سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية أو منطقة المتوسط.

وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء بين الرئيسين أكد علي إطلاق تعاون ثنائي بين البلدين في شتي المجالات في المرحلة المقبلة.