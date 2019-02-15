أخبار مصر | "السيسي": مصر تسعى لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي": مصر تسعى لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، السيد هارالد كروجر رئيس مجلس إدارة شركة بى إم دبليو لصناعة السيارات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشار إلى سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه هذا المجال من آفاق مستقبلية حديثة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة، فضلاً عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت إلي جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات في العالم للعمل فى مصر.

وذكر المتحدث الرسمى أن رئيس شركة بى إم دبليو أكد علي نشاط وتاريخ الشركة الناجح في مصر، كما استعرض رؤيته فيما يتعلق بالنظم الحديثة الخاصة بالتنقل بما فيها السيارات الكهربائية وآفاق التعاون مع مصر علي ضوء إمكانات السوق المصري والعوامل المحفزة لجذب الاستثمارات به، مستعرضاً فى هذا الإطار الخطط المستقبلية للشركة للتعاون مع مصر.