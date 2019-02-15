أخبار مصر | غدا.. حفل استقبال الوفد الأوغندي بنقابة المهندسين بحضور السفير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. حفل استقبال الوفد الأوغندي بنقابة المهندسين بحضور السفير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المهندسين المصرية، برئاسة هاني ضاحي النقيب العام، غدا السبت، حفل استقبال الوفد الأوغندي للنقابة، بالإضافة إلي عرض فيلم "ينابيع الشمس" أثناء حفل الاستقبال والذي يعد فيلم نادر.

ويأتي ذلك بحضور نقيب المهندسين المهندس هاني ضاحي، وسفير أوغندا بمصر، وممثل من وزارة الخارجية، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وكان صرح المهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية، أن لقاء هام جمع بين المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسفر اللقاء الذي سبقه عدة خطابات مرسله من النقابة لمجلس الوزراء عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة 137 وحدة سكنية معتدي عليها منذ ثماني سنوات.

وأضاف "أبوسنة" أن هذه الوحدات والممثلة في ستة عمارات‘‘ 46 -47 49 -50 -51 -52" مملوكة لنقابة المهندسين ضمن مشروع النقابات بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، لافتا إنه تم الاستيلاء على هذه الوحدات من قبل "بلطجية" في عام 2011 مستغلين الانفلات الأمني آنذاك وأقاموا بهذه الوحدات دون سند قانوني وجاهدت النقابة خلال السنوات الماضية وتم تحرير محضر {136 ا] بتاريخ 9/2/2011 دون نتيجة مرضية للمهندسين إلي أن جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات الواقعة علي الستة عمارات المذكورة.

وأكد أبوسنة أن نقابة المهندسين ممثلة في نقيبها العام المهندس هاني ضاحي لا تغفل حقوقها ولا حقوق أعضائها وتدافع عنه بكل السبل، مشيدا بقرار مدبولي واستجابته لرد الحقوق لأصحابها.

وطالب رئيس نقابة القاهرة الفرعية، رئيس جهاز القاهرة الجديدة بسرعة التحرك لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفي نفس السياق، أكد عادل عبدالعزيز معاون رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن الجهاز قام فور صدور القرار بإخطار هؤلاء المخالفين، مشيرا إلي أنه سوف يتم شن حملات أمنية مكبرة في حين عدم الانصياع لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكانت قامت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة المهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة بتكريم 40 سيدة من قاهرات مرض السرطان المقيمين معرض لمنتجاتهم بنادي النقابة بالزمالك، بحضور المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد.