انت الان تتابع عميد عصري.. فيسبوك يحسم مكان امتحان تجارة الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فى تقليد جديد لتحديد موعد وأماكن امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، أقدم الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، على إجراء استبيان واستطلاع للرأي بين طلاب الكلية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بشأن مكان وموعد إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019 المزمع انعقاده فى مايو المقبل، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بسبب أزمة الأماكن حيث لا تتوافر أماكن تكفي لعقد 4 دورات امتحان، بواقع دفعتين فى كلية التجارة، دفعة لكلية الحقوق بذات الموقع، واخرى للدراسات العليا.

وكتب الصيفي، على "فيسبوك"، اعتدنا كإدارة كلية التجارة، إعلان جداول امتحان نهاية العام منذ اليوم الأول للدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن سبب عدم إعلان الجدول حتى الآن هو أن كلية الحقوق تتشارك في الأماكن والخيام، وهناك مشكلة فى إجرائها لبعض الدفعات.وعرض على الطلاب اختيارين، الأول: عقد الامتحانات