شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يفتتح مشروعات تكلفتها 13 مليون جنيه بالرحمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عددًا من المشروعات فى مركز الرحمانية شملت نُصبا تذكاريا ومخبزا ومركزا تكنولوجيا بالإضافة إلى تفقده عددا من المشروعات تحت الإنشاء فى المستشفى المركزى ومبنى الإدارة التعليمية الجديد والذى بيلغ إجمالى تكلفته نحو 13 مليون جنيه.

النصب التذكارى الذي افتتحه المحافظ لشهداء مركز الرحمانية يحمل أسماء شهداء المركز بداية من الحروب التى مرت بها مصر وحتى العام الماضى 2018، وتكلف 121 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن النُصب التذكاري يعد رمزاً للعزة والفخر وتخليداً لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن وأن تعيش الأجيال المقبلة فى عزة وكرامة.

جاء ذلك خلال جولته فى مركز الرحمانية التى رافقه خلالها المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة، وسعد الله رشوان، رئيس مركز ومدينة الرحمانية ومديرو المديريات الخدمية وعضوا مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية.

وافتتح «المحافظ» المخبز الاستراتيجي بمدينة الرحمانية على مساحة 190 متر2 بتكلفة 565 ألف جنية وطاقة إنتاجية 5000 رغيف فى الساعة، والذى تم تطويره من نصف آلي إلى آلي كامل، كما افتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المقام على مساحة 200 متر2 بتكلفة إجمالية مليون و 600 ألف جنيه ويتكون المبنى من 3 أدوار.

وتفقد «آمنة» أعمال إنشاء مبنى إدارة الرحمانية التعليمى الجديد على مساحة إجمالية 720 مترًا، وهو عبارة عن دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ويضم المبنى مكاتب إدارية ومكتب مدير الإدارة ومكتب وسائل علمية ومعامل وقاعات توجيه وقاعات موظفين ومصلى ودورات مياه وذلك بتكلفة إجمالية 8 ملايين و500 الف جنيه ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال في أكتوبر 2019.

وتفقد «آمنة» أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المركزي بالرحمانية بتكلفة 182 ألف جنية، وأعمال تطوير مبنى الباطنة القديم بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، وعملية إنشاء عدد 2 فصل لتوسعة مدرسة التمريض بتكلفة 225 ألف جنيه.

وقام «المحافظ» بزيارة مركز شباب مدينة الرحمانية، وتسليم الميداليات لشباب النادى الحاصلين على بطولات ومراكز أولى على مستوى الجمهورية فى ألعاب الكاراتيه وكمال الاجسام، كما شاهد مجموعة من العروض الرياضية قدمها براعم النادى فى لعبة الكاراتيه.