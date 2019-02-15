شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها توافق على إنشاء فرع دولي في العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس عمداء جامعة بنها، في اجتماعه المنعقد بأرض الجامعة بمدينة العبور برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة، إنشاء الفرع الدولي لجامعة بنها في أرض الجامعة بالعبور والاستفادة من المنشآت التي تم الانتهاء منها، مع وضع إطار عام وخطة عمل وأخرى زمنية محددة لاستكمال باقي الإنشاءات على أرض الجامعة بالعبور والبالغة ٩٢ فدانا.

وقال «المغربي» إن الهدف الرئيسي من اجتماع العبور هو اطلاع عمداء الكليات على ما تم استكماله من منشآت الجامعة ومناقشة استغلالها بالصورة المناسبة في أسرع وقت ممكن في ضوء الموافقات على إنشاء كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والتربية الرياضية بنات.

وأضاف أن إدارة جامعة بنها تعمل جاهدة لاستغلال أرض الجامعة بمدينة العبور والتي خصصتها الدولة لها في عام ٢٠٠٨، مضيفا أنه تم الانتهاء تقريبا من إنشاء مبنى إداري تعليمي، كما تم الانتهاء منإنشاء سور بطول ٢٨٠٠ متر ويضم ٨ بوابات يحيط بكامل أرض الجامعة.

وقرر مجلس عمداء بنها تفعيل دور لجنة المنشآت الجامعية وإنشاء لجنة أكاديمية لدراسة البدء في عدد من البرامج الدولية من خلال الشراكة والتوءمة مع عدد من الجامعات الدولية. جاء ذلك بحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وقدم المغربي الشكر لقيادات الجامعة السابقين من رؤساء الجامعة ونوابهم والإدارة الهندسية بالجامعة وكذلك جميع فرق العمل الهندسية الذين بذلوا جهدا مميزا وعملوا بجدية متواصله منذ تخصيص أرض العبور عام ٢٠٠٨ وحتى الآن.

ومن جانبهم أكد عمداء كليات الجامعة أن جامعة بنها مؤهلة لأن تصبح من أفضل الجامعات على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام ٢٠٢٥م من خلال العمل وفق المعايير الدولية في التعليم، مشددين على أهمية إنشاء شراكات دولية مع الجامعات المتقدمة وفتح مجالات تعليمية جديدة متميزة وحدوث طفرة إنشائية وزيادة الموارد الذاتية بالجامعة.