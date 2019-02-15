السفير الأمريكي: ارتفاع حجم التجارة بين واشنطن والقاهرة إلى 6.9 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة توم جولدبرجر، أن إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة ومصر ارتفع إلى ٩ر٦ مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولي من العام الماضي (2018)، بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

واضاف جولدبرجر - في تدوينة اليوم الجمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- أن قيمة الصادرات الأمريكية إلى مصر بلغت ٦ر٤ مليار دولار.