مصدر: لا توجد وفيات في السطو على محل "مجوهرات الهرم".. وجارِ حصر المسروقات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مرفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، إنه لا صحة لما تردد عن وجود حالات وفاة في حادث سرقة محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام، مساء الجمعة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الحادث أسفر عن إصابة شخص بطلق ناري بالبطن، يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات، وحالته مستقرة.

وعن حصيلة المسرقات، أوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه أنه جاري حصل إجمالي المسروقات، لافتا إلى أن فريق بحث على أعلى مستوى انتقل إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.

بدروه، شكل اللواء رضا العمدة نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه نائبه اللواء محمد الألفي وبمشاركة العميد أساةم عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيبين مصطفى لاشين ومحمد سعودي.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن 4 ملثمين مدججين بالسلاح، نفذوا حادث سطو على محل مجوهرات "الطويل" بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وحسب الشهود، أصيب شخصا بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى وحالته خطرة، في الوقت الذي لاذ الجناة بالهرب مستقلين سيارة ماركة "لانسر".