مصدر يكشف حالة المصاب في السطو على محل مجوهرات بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن حالة المصاب بحادث السطو على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام، مساء الجمعة.

وقال المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إن المصاب تلقى 3 رصاصات إحداها بالبطن، وأنه يخضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص.

أضاف المصدر أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية بمداخل ومخارج المنطقة للتبع مرتكبي الحادث، فضلا عن استماع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان والتحفظ على كاميرات المراقبة.

وقال شهود عيان إن 4 ملثمين مدججين بالسلاح، نفذوا حادث سطو على محل مجوهرات "الطويل" بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وحسب الشهود، أصيب شخصا بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى وحالته خطرة، في الوقت الذي لاذ الجناة بالهرب مستقلين سيارة ماركة "لانسر".