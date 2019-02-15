مصر | التحقيق في واقعة قتل مواطن لحماته في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة قتل مواطن لحماته في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل حماته لسرقتها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد ورود تقرير الطب الشرعي.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، في كشف غموض العثور على جثة مسنة أمام منزلها، وتبين أن زوج ابنتها وراء الواقعة لسرقتها، وأخطر ندير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة بها سحاجات أسفل (الشفة، الذقن، العيني، الأذنين) أمام عقار، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص والمعاينة، تم التقابل مع 'إسلام.ع.ع.ا.ع.ا'، سائق توك توك، 18 سنة، ومقيم بذات العقار محل البلاغ، وقرر أنه حال عودته لمسكنه شاهد جدته للأم 'تحية.ن.أ.ع.ا'، ربة منزل، 78 سنة، ومقيمة بذات العقار، ملقاة على وجهها أمام العقار، فقام بنقلها بمساعدة الأهالي للشقة سكنها ظنًا منه أنها مغشي عليها إلا أنه فوجئ بوفاتها، وأضاف باكتشافه سرقة قرط ذهبي كانت تتحلى به، وحافظة نقود حريمي.

وكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وبمناقشة المقيمين بالشقة صحبة المجني عليها، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج كريمة المجني عليها 'أحمد.ع.ا.ع.ا.م'، 30 سنة، سائق، ومقيم بذات الشقة سكن المجني عليها وأصل إقامته المنوفية، السابق اتهامه في قضيتين (مخدرات، سلاح ناري) آخرهما سلاح ناري.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية ولكونه على علم بأن المجني عليها تحتفظ بمبالغ مالية، فاختمر في ذهنه قتلها وفي سبيل تنفيذ ذلك أستغل تواجده صحبتها بالشقة بمفردها وقام بدفعها أرضًا وكتم أنفاسها حتي، فارقت الحياة واستولى على المسروقات، وعقب ذلك قام بنقلها لمكان اعتيادها الجلوس أمام العقار لإبعاد الشبهات عنه، وأرشد المتهم عن مكان إخفائه للمسروقات بغرفة نومه.

حيث أمكن ضبط حافظة نقود حريمي بداخلها مبلغ "تسعة عشر ألف وخمسمائة جنية وقراط ذهبي"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.