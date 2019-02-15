أخبار مصر | برعاية السيسي.. وزيرة الهجرة تشارك في افتتاح ملتقى "أولادنا" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية السيسي.. وزيرة الهجرة تشارك في افتتاح ملتقى "أولادنا" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في فعاليات افتتاح ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وزراء التضامن والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ونخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن وغيرهم.

ومن المقرر أن يقام ضمن فعاليات الملتقى احتفالية تحت عنوان "العودة للجذور" بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة مع الجانب اليوناني والقبرصي والأرميني للاحتفاء بجالياتهم التي كانت ومازالت تعيش بمصر، حيث سيتم الاحتفاء بعدد من ذوي القدرات الخاصة من جاليات دول (أرمينيا - قبرص - اليونان)، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ١٩ فبراير.

يذكر أن ملتقى "أولادنا" تقيمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة وتستمر فعالياته حتى ٢٢ من نفس الشهر بمشاركة 37 دولة من خلال فرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بالتعاون مع وزارات الهجرة والشباب والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي.