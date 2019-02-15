شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية توقع مذكرة تعاون مع المعونة الإنمائية «أودا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مذكرة تعاون مع الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية «أودا»، حيث اتفق الطرفين على أن تقوم «أودا» بتقديم دعم عملية تسويق البرامج الأكاديمية، والتى تشمل برنامج الماجيستير والدكتوراه المهنية لإدارة الأعمال، بالإضافة إلى باقى البرامج التدريبية والشهادات المتخصصة.

وقال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، إن أهمية هذا التعاون ترجع إلى الدور الهام الذي تقوم به «أودا» في خدمة المجتمع عن طريق الوزارات والهيئات الحكومية والخدمية، هذا الدور الذي يتفق مع أهداف الأكاديمية الغير هادفة للربح.

كما أثنى هديب على الدور الهام الذي تقوم به وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ،في مجال التعاون الدولى والاتفاقات مع المؤسسات الدولية والاستثمارات. واضاف الدكتور تامر نعيم المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية «أودا»، أنه في اطار جهود «أودا» في تأهيل الكوادر، تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،في اطار برنامج طموح لتأهيل الكوادر ا بجميع الوزارات والهيئات. وأكد نعيم، أنه لابد أن يدرك الشباب أن أهم استثمار له هو استثماره في ذاته، ورفع كفاءته ومستواه العلمى، فهذا هو الاستثمار الحقيقى ،الذي يؤهله لتحقيق آماله وطموحه.