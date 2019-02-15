شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة الطيران الروسية الثانية لمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصطفى رفاعي، مدير شركة بيجاس، إحدى كبرى شركات السياحة الروسية، وصول رحلة الطيران الروسية الثانية لمطار الغردقة الدولي عبر مطار أنطاليا التركي، ضمن ٧ رحلات من المقرر استقبالها حتى نهاية شهر فبراير الجاري بعد نحو أكثر من ٣ سنوات من توقف الرحلات الروسية للبحر الأحمر.

وأضاف «رفاعي» أن تشغيل خط جوي من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي عبر مطار أنطاليا في تركيا لنقل الوفود السياحية الروسية.

كان مطار الغردقة الدولي قد استقبل الخميس أول رحلة روسية عبر مطار أنطاليا التركي أقلت ٢٢٠ سائحا روسيا.