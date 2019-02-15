شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفي لإطلاق حملة الكشف المبكر لطلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد وزيرا الصحة والتربية والتعليم، السبت، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، بشأن انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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