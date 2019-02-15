تحذيرات من تناول طلاب الابتدائي 10 أدوية بعد تطعيم الديدان المعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذَّر مركز المعلومات الدوائية التابع لوزارة الصحة، وصيادلة ومتخصصون، من تناول طلاب المرحلة الابتدائية لبعض الأدوية خاصة (فلاچيل)، بعد تناولهم التطعيم الخاص بالديدان المعوية.

كانت المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، انطلقت بمدارس المرحلة الابتدائية، يوم الثلاثاء، بمحافظات: الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنيا، القليوبية، بورسعيد، البحيرة، دمياط، الدقهلية، قنا، الفيوم، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال مركز المعلومات الدوائية، في بيان اليوم، إن العقار المستخدم في الحملة يحتوي على مادة Mebendazole وهي مادة قوية جدا كطارد للديدان ولكن يجب ناخذ في الاعتبار بعض الاحتياطات، منها: ألا يتعاطي الطفل عقار يحتوي على مادة ميترونيدازول لمدة خمسة أيّام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بالحملة.

ومن أمثلة المستحضرات التجارية الموجود بها مادة الـ"metronidazole"، والمتداولة بالأسواق يلي:

فلاجيل Flagyl- امريزول Amrizole ، فلازول Flazol ، اليزول Elyzol ، روزيكس Rozex ، فلاجيكور Flagicure ، انازول Anazol ، دوموزول Dumozole ، نيدازول Nidazole ، سوبرازول Superazole ، ميتروتيدازول Metronidazole

بوميكسازول bumexazole, copagaramonكوباجرامون, دومازول dumazol, entophar انتوفار.

ووجه المركز بتناول هذا الدواء عن طريق الفم ويمكن تناوله مع أو بدون طعام، وقد يمضغ أو يبتلع بالكامل أو يسحق ويمزج مع الطعام.

وشدد المركز على ضرورة إخبار الطبيب والصيدلي حول جميع الأدوية الخاصة بالطفل سواء كانت (وصفه طبية، المنتجات الطبيعية، والفيتامينات) والمشاكل الصحية قبل أخذ الجرعة.

بدوره، قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن "التحذيرات التي نشرها البعض عن خطورة تناول عقار ميترونيدازول (فلاچيل) وعقار ميبندازول معا في نفس الوقت، صحيحة نتيجة التداخل الدوائي الذي قد يحدث بينهما ويؤدي إلى الإصابة بمشكلة جلدية خطيرة للغاية تعرف باسم متلازمة ستيفنز چونسون".

تعتبر متلازمة ستيفنس جونسون اضطرابًا يصيب الجلد والأغشية المخاطية. وهو عادةً تفاعل تجاه الأدوية أو العدوى. وغالبًا، يبدأ بأعراض تشبه أعراض الإنفلوانزا، ويتبعها احمرار مؤلم أو طفح جلدي أرجواني حيث ينتشر ويشكِّل بثورًا. وبعد ذلك، تموت الطبقة العلوية المصابة من الجلد وتتلاشى ثم تُشفى.

وأضاف الناظر، لمصراوي: "حملة الوقاية من الديدان المعوية مهمة للغاية وأناشد أولياء الأمور بمشاركة أطفالهم فيها، لكن يجب ألا يأخذ الطفل دواء (فلاجيل) والأدوية الشبيهة لمدة لا تقل عن 5 أيام منذ الحصول على أقراض الوقاية من الديدان المعوية، ومن النادر أن يأخذ الأطفال هذه الأدوية معًا".

وأكد الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن الأطفال يحصلون على تطعيم من مادة (Mebendazole)، وهيّ مادة قوية طاردة للديدان وليس فيها أي مشكلة في تناولها.

وأضاف: "المشكلة لو الطفل أخد معاها من أي صيدلية مادة الـ (Metronidazole) ميتروانيدازول، في نفس فترة التطعيم، وقتها يحدث تفاعل بينهم ويسبب حالة مرضية اسمها ستيفن جونسون".