مصدر أمني ينفي العثور على عبوة ناسفة "جديدة" بميدان الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نفى مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، ما تناقله البعض عن وجود عبوة ناسفة أخرى بميدان الجيزة، اليوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن عملية المسح الشامل للمنطقة أثبتت عدم وجود أجسام غريبة، مشددا على عودة الحياة لطبيعتها بالميدان الحيوي وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة "نظام - مباحث".

وتفقد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة يرافقه اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، موقع البلاغ.

وفي وقت سابق، صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا استهداف قول أمني بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وقام خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.