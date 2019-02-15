محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
عادت حركة المرور إلى طبيعتها بميدان الجيزة، عصر اليوم الجمعة، بعد إغلاقها لمدة نحو ساعة ظهرًا.
كان مصدر أمني، صرح أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية حاولت استهداف قول أمني بعبوة بدائية الصنع، في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، اليوم.
وكانت قوات الشرطة اشتبهت في جسم غريب أسفل كوبري الجيزة المعدني، وتم إبلاغ شرطة النجدة التي أبلغت غرفة عليات الحماية المدنية.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن حالة من الهدوء تُسيطر على الميدان في الوقت الحالي، بعد انتهاء عملية التعامل مع الجسم الغريب.
كانت هذه تفاصيل خبر الهدوء يسيطر على ميدان الجيزة.. وعودة حركة المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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