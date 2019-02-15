أخبار مصر | مجلس "الإعلاميين" يختار طارق سعدة قائما بأعمال النقيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "الإعلاميين" يختار طارق سعدة قائما بأعمال النقيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بتكليفه بالقيام بأعمال نقيب الإعلاميين عقب تقديم الإعلامى الكبير حمدى الكنيسي لاستقالته، ولحين الدعوة للجمعية العمومية، كما قرر المجلس تعيين الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة رئيساً للجنة المشرفة على الانتخابات.

وطالب "سعدة" الزملاء الذين تقدموا بطلبات العضوية ولم يستكملوا أوراقهم بضرورة استمكال الاوراق قبل الموعد المحدد لغلق باب القيد، مؤكداً على أن لجنة لقيد وجميع أجهزة النقابة فى حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة للانتهاء من جميع طلبات القيد.

وأكد القائم بأعمال النقيب أن أعضاء المجلس جميعاً وجهوا فى بداية الاجتماع التحية والشكر للإعلامى حمدى الكنيسى على ما بذله من جهود لخروج النقابة للنور.