أخبار مصر | "التضامن": غدا بدء اختبارات مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": غدا بدء اختبارات مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انه تقرر بدء اختبارات مشرفي الجمعيات الاهلية لموسم حج 1440هـ/2019م اعتباراً من غدا السبت حتى الاحد الموافق 24/2/2019، وذلك لاختيار 270 مشرف من اجمالي 1100 متقدم، حيث من المقرر أن تجرى الأختبارات التحريرية أون لاين على برنامج الحاسب الالى.

صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، أنه سيتم الإعلان على الموقع الالكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر اجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية على ان تقام الاختبارات في محافظات (القليوبية – الاسكندرية – سوهاج – القاهرة).

وأضاف عبد الموجود إلى أن الاختبار التحريري سيشمل (60) سؤال ديني وإدارى حول مناسك واجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية ووزارة الاوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج وفي حال إجتياز المشرف الاختبار التحريري سيتم إجراء إختبار شفوي ومقابلة شخصية للاختيار النهائي للمشرفين.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة أنه قد سبق وتم فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الاهلية لعام 1440هـ / 2019م لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الاشراف على حجاج الجمعيات، وذلك على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 23/12/2018م حتى 17/1/2019م، ومن المقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجريها المؤسسة.

وكانت عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، ورشة عمل تدريبية نحو الارتقاء بمستوى الاداء وجودة الخدمات المقدمة للاطفال بدور ومؤسسات الرعاية تحت عنوان "دار سليمة "، حيث افتتح الورشة ا سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ود حسن خليل مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف.

شارك بالورشة عدد واسع من السادة وعاظ الازهر الشريف و الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وبمشاركة الشيخ محمد سعد مدير عام الادارة العامة للدعوة بمجمع البحوث الاسلامية و الدكتور صلاح السيد مدير الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية.

واكدت سمية الالفى رئيس الادارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى فى كلمتها امام فعاليات افتتاح ورشة العمل ان الاهتمام بالفئات الاكثر هشاشة واحتياجا للرعاية والدعم هو من اهم اولويات عمل الوزارة ومن هذه الفئات الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية بدور الايتام، حيث تستهدف استراتيجة الرعاية الارتقاء بمستوى الاداء والخدمات المقدمة وان عدد مؤسسات الدفاع الاجتماعى التابعة للوزارة ٤٠ مؤسسة و٥٠٠ مؤسسة ودار لرعاية الأيتام.

واضافت الألفي أن محور العدالة الاجتماعية هو احد محاور استراتيجية 2030 والذى يتمثل فى تعزيز الاندماج المجتمعى والحد من الاستقطاب السلبى وتحقيق المساواة فى الحقوق والفرص وتحقيق الحماية للفئات الاولى مشيرة الى ان ورشة العمل التى تنظم اليوم تاتى فى اطار التعاون بين الوزارة ومشيخة الازهر الشريف، وتستهدف السادة وعاظ الازهر الشريف والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعدد من دور الايتام بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة بدور الرعاية و تحقيق التكامل فى تقديم الدعم النفسى والديني.

وفى كلمته أشار الدكتور حسن خليل الى ان عمل الوعاظ تحت قيادة الأزهر الشريف تستهدف توفير الجانب التوعوي والدينى للعديد من الجوانب الاجتماعية التى يحتاجها المجتمع وان الأزهر الشريف لا يالؤ أى جهد فى مساندة جميع المؤسسات خاصة فى التعامل مع بناء الإنسان داخل دور الأيتام أو خارجها وان هذا هو البرنامج التدريبي الثانى بالتعاون بين الأزهر الشريف وزارة التضامن الاجتماعي مضيفا أن هذه الورشة ستقدم باكورة لعدد من الوعاظ لتمكينهم وتدريبهم للقيام بدور تدريبى اوسع لعدد آخر من الوعاظ على مستوى الجمهورية وهى فرصة جيدة لربط البرنامج النفسى والجانب الدينى للأبناء داخل دور الأيتام.

هذا وتستهدف ورشة العمل التى ستستمر على مدى 3 ايام وعبر عدد من جلسات العمل الى ربط الوعاظ بقضايا ومشكلات الابناء بداخل دور الرعاية الاجتماعية وايجاد تفاعلا مشتركا مع مقدمى الرعاية بما يعمل على تعديل اتجاهات الاطفال داخل دور الرعاية نحو ذاتهم ورؤيتهم للمجتمع، إضافة الى تقديم رؤية اشمل للخصائص الاجتماعية والنفسية والسلوكية للابناء بدور الرعاية وفقا للمراحل العمرية المختلفة والمشكلات الاجتماعية والقانونية الخاصة بهم اضافة الى تقديم اليات تعمل على تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لدى الابناء من خلال التعاليم الدينية.