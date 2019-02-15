أخبار مصر | عاجل.. وصف جديد من "فاينانشيال أفريك" للسيسي عقب رئاسته الاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصف جديد من "فاينانشيال أفريك" للسيسي عقب رئاسته الاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت مجلة "فاينانشيال أفريك" الضوء على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، التي عقدت جلساته منتصف الأسبوع الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في مقال نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني.

المجلة، الرائدة والمختصة في الأخبار المالية والمصرفية قالت إنه بعد 5 سنوات للسيسي في رئاسة الدولة المصرية الثانية من حيث الاقتصاد إفريقيًا، فقد أصبح مهندسًا للإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي دفعت بلاده إلى الاتجاه نحو تسجيل المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم النمو الاقتصادي فى عام 2030، ويضاف إلى ذلك نجاحاته الملحوظة فى حربه ضد الجماعات الإرهابية.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو المرشح الأمثل لتحويل الاتحاد الأفريقى إلى منظمة وطنية قادرة على مواجهة تحديات القارة السمراء.

وأوضحت أن مصر عادت بالفعل نحو مسار قوي اقتصاديًا بعد سنوات من الاضطرابات التي شهدتها في أعقاب عام 2011، بالإضافة إلى تسجيلها لنمو اقتصادى قوى فى عام 2018 (5.6 مقابل حوالى 2% فى 2012(.

وذكرت المجلة أن الرئيس السيسى سيحاول تطبيق "النهج المصري" على قارة تعانى من نفس المخاطر التى تعرضت لها بلاده عندما وصل إلى سدة الحكم، حيث يواجهها خطر أمنى حقيقى من جانب، وعلى الجانب الآخر وضع اقتصادى ضعيف.

ولفتت المجلة إلى أن الرئيس السيسي سيستهدف خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، العمل على تطوير تكامل القارة، حيث يعد التكامل الاقتصادى فى أفريقيا من خلال التمويل الداخلى هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو المستدام.

ونوهت بأن الرئيس السيسى يحاول استعادة الدور المصرى بين جيرانها الأفارقة بعد سنوات من الغياب، آملة أن تكون فترة رئاسته للاتحاد الأفريقى أداة نحو تحويل الاتحاد لمنظمة فوق وطنية قادرة على تنسيق العمل الاقتصادى والأمنى لجميع بلدان القارة.