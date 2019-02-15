أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في "إيديكس 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في "إيديكس 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، غدًا السبت 16 فبراير 2019، إلى مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس2019" والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من 17-21 فبراير الحالي.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي، في الجناح المصري بالمعرض، لعرض منتجاتها من المعدات الدفاعية والتي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، ولأول مرة تشارك المدرعتان العسكريتان ST100-ST500 في معرض دولي عسكري، يقام خارج البلاد، وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي في معرض الدفاع الدولي "إيديكس2017".

ومن المخطط أن يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربي إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع ، كما تعد فرصة هامة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "إديكس 2020" الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى العام الماضي.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها نصيب كبير فى مشاركتها بمعرض "إديكس 2018" الذى أقيم فى مصر فى الفترة من 3-5 ديسمبر 2018 حيث تم مشاركة (24) شركة إمارتية ، وتم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى دولة الإمارات أبرزها لقاء رئيس أركان الجيش الإماراتى ورئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية بالدكتور محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي.