دعما لترشح البشير..برلمان السودان يبحث تعديل الدستور

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مع تواصل الاحتجاجات الشعبية داخل السودان، ضد حكومة الرئيس عمر البشير، بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وبالتزامن مع دعوة تجمع المهنيين السودانيين -أبرز القوى الرئيسية المحركة للتظاهرات-، باقي الأحزاب السياسية للانضمام إلى المعارضة، لوضع تصور لمرحلة ما بعد البشير، يشمل إعادة بناء النظام القضائي ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال توقيع ما يسمى بـ"وثيقة الحرية والتغيير"، يستعد البرلمان السوداني، لبحث إمكانية تعديل الدستور، دعما لإعادة ترشح البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عقد اجتماع في البرلمان، الأحد المقبل، يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، بهدف مناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020، وفقا لـ"العربية".وكانت حكومة الخرطوم، اتهمت المتظاهرين بتعريض أمن
وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عقد اجتماع في البرلمان، الأحد المقبل، يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، بهدف مناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020، وفقا لـ"العربية".
وكانت حكومة الخرطوم، اتهمت المتظاهرين بتعريض أمن البلاد للخطر، مهددة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وأكد وزير الدولة مأمون حسن إبرهيم، مساء أمس، في بيان أعلنته وزارة الإعلام، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بـ"العنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة"، بحسب "سودان تريبيون".
وحذر الوزير من "الانسياق وراء دعوات العنف والخروج عن الاجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر"، في الوقت الذي أعلن منظمي الاحتجاجات مواصلة التحركات للإطاحة بنظام البشير.
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