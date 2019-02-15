انت الان تتابع دعما لترشح البشير..برلمان السودان يبحث تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مع تواصل الاحتجاجات الشعبية داخل السودان، ضد حكومة الرئيس عمر البشير، بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وبالتزامن مع دعوة تجمع المهنيين السودانيين -أبرز القوى الرئيسية المحركة للتظاهرات-، باقي الأحزاب السياسية للانضمام إلى المعارضة، لوضع تصور لمرحلة ما بعد البشير، يشمل إعادة بناء النظام القضائي ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال توقيع ما يسمى بـ"وثيقة الحرية والتغيير"، يستعد البرلمان السوداني، لبحث إمكانية تعديل الدستور، دعما لإعادة ترشح البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عقد اجتماع في البرلمان، الأحد المقبل، يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، بهدف مناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020، وفقا لـ"العربية".وكانت حكومة الخرطوم، اتهمت المتظاهرين بتعريض أمن