انت الان تتابع طرح وحدات سكنية بمشروع «جنة» في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مشروع جنة للإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 2184 وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرا. وأوضح طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدت المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بمقدم 100 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة.

كما أعلن عاصم الجزار عن الطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، موضحا أن الطرح الأول يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعي "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهرا.وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،